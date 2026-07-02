В Москве завершилась международная конференция по развитию электрических сетей

Сегодня, 2 июля, в Москве завершила работу XI Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности электрических сетей». В рамках мероприятия прошла Техническая выставка «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (ЭЭПиР-2026).

Организаторы конференции — ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики РФ. На площади более двух тысяч квадратных метров представили уникальные образцы спецтехники и провели мастер-классы по применению лучших практик в электроэнергетике. Свои разработки показали более 50 организаций-экспонентов, а посетителями стали свыше 1500 профильных специалистов.

Делегация из 16 специалистов АО «Мособлэнерго» изучила экспозиции с новинками оборудования для распределительного электросетевого комплекса. Особый интерес вызвали демонстрационная зона мастер-классов и прямой диалог с представителями отраслевого сообщества.

«Участие в ЭЭПиР-2026 расширенным составом сразу из нескольких профильных департаментов позволяет комплексно оценить инновации, представленные на выставке. Для нас это эффективный способ увидеть в действии новейшие разработки в сфере эксплуатации, технологического управления и учета электроэнергии, чтобы впоследствии применять лучшие отраслевые практики в производственных процессах компании», — отметил генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

Техническая выставка «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» проводится ежегодно с 2016 года и стала одной из ключевых отраслевых площадок для демонстрации передовых разработок в сфере передачи и распределения электроэнергии.