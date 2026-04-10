В Москве прошел фестиваль уличных видов спорта «Мастера спорта»

В столице состоялся масштабный фестиваль «Мастера спорта», направленный на популяризацию активного образа жизни и уличных видов спорта. Мероприятие прошло на площадке в Лужниках, где был установлен уличный спорткомплекс «Кастра» от подмосковного производителя спортивного инвентаря «КЕНГУРУ.ПРО». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Турнир по воркауту привлек 233 участника — спортсменов разных возрастов и уровней подготовки. Атлеты соревновались в нескольких дисциплинах, включая силовые выходы и вис на турнике.

Программа фестиваля не ограничивалась воркаутом, охватывая также армрестлинг, гиревой спорт, прохождение полосы препятствий и функциональный фитнес.

Генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко подчеркнул: «Уличный спорт развивается, пока есть доступные и качественные площадки. И мы в KENGURU PRO делаем их лучшими. Каждый день. В каждом городе».