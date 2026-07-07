В Москве пройдет международный фестиваль силовых видов спорта

Международный фестиваль силовых видов спорта «Прайд Спорт Фест» пройдет 11 и 12 июля 2026 года в Москве на арене VK Stadium. Ожидается, что в мероприятии примут участие сильнейшие пауэрлифтеры и стронгмены из России, США, Европы и других стран.

Центральной частью программы фестиваля станет международный Pro-турнир «Кубок памяти Николая Каганского» по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и строгому подъему на бицепс. На помост выйдут атлеты из 17 стран мира, включая рекордсмена по становой тяге Колтона Энгельбрехта (ЮАР), рекордсменку по коэффициенту Уилкса Марианну Гаспарян (Армения), звезд российского пауэрлифтинга Юрия Белкина, Павла Артемьева, Александра Лугового, а также представителей Московской области Андрея Сапожонкова и Дмитрия Жемаркина и многих других.

Среди хедлайнеров фестиваля заявлены абсолютный рекордсмен мира по жиму лежа без экипировки Кирилл Сарычев, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, обладательница мирового рекорда в ягодичном мосте Дарья Плужникова, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, многократные чемпионы мира по армрестлингу Денис Цыпленков и Давид Дадикян, чемпион мира по стронгмену Давид Шамей и другие.

Гости фестиваля смогут проверить свои силы в любительских турнирах по армрестлингу, жиму лежа, гиревому спорту, стритлифтингу, воркауту и фитнес-челленджам. Также в программе — мастер-классы от звезд спорта, паблик-токи, автограф-сессии, детские игровые мастер-классы, вечер боев в октагоне, а также фитнес-бар, лаунж-зона и фудкорт.

Возрастное ограничение: 16+.