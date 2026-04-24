Подмосковье примет участие в открытии Центральной лиги килы

В Москве 25 апреля 2026 года состоится торжественное открытие Центральной лиги килы. Мероприятие пройдет на стадионе «Свиблово», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках события на поле выйдут ватаги из разных регионов: «Любера» (Люберцы), «1380 килАтонн» (Люберцы), «Северный человек» (Чехов/Серпухов), «Наш дом» (Раменское), «Ватага 1585» (Москва) и «Опричники» (Владимирская область).

Лига пройдет в пять этапов на стадионах Москвы, Московской и Владимирской областей. Планируется создание двух дивизионов по восемь ватаг в каждом. Это создаст конкурентную среду, где новички будут стремиться попасть в первый дивизион, а опытные команды — удержать свои позиции.

«Центральная лига килы — это естественное продолжение развития килы в Центральном федеральном округе. Особенно хочу отметить, что лига организуется самими ватагами. Это наиболее яркое проявление любительской инициативы», — отметил президент Федерации килы России Дмитрий Черняк.

На сегодняшний день в России действуют две лиги килы: Уральская, основанная в 2025 году, и Поволжская, созданная в марте 2026 года. Центральная лига станет третьей в стране.