В Московскую область завезли более 60% труб для модернизации теплоснабжения

В рамках государственной программы модернизации теплоснабжения Московской области в 2026 году планируется поставить 123 километра трубной продукции. На данный момент уже завезли 78 километров труб, что составляет 62% от общего объема.

Министерство энергетики Московской области активно сотрудничает с отечественными производителями оборудования и материалов. При выборе труб, котельного оборудования и блочно-модульных котельных учитывается техническая политика региона.

«С учетом масштаба программы модернизации для нас важно контролировать качество материалов и оборудования, которые приходят на объекты. Речь идет о сотнях котельных и километрах новых тепловых сетей, поэтому мы должны обеспечить стабильно высокий уровень качества», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Наибольший объем трубной продукции для объектов государственной программы в 2026 году предусмотрен от следующих компаний: * СМиТ Ярцево — 38 километров; * «Изоком» — 23 километра; * «Мосфлоулайн» — 12 километров; * «Вадис-центр» — 10 километров; * СКТК — 8 километров.

На сегодняшний день СМиТ Ярцево поставило 32 километра труб, выполнив план поставок на 84%. Компания «Изоком» завезла на объекты 16 километров, или 67% запланированного объема. «Мосфлоулайн» завез 7 километров, что составляет 55% плана. «Вадис-центр» поставил 5 километров, или 52%, а СКТК — 4 километра, или 48%.

Техническая политика определяет подходы к выбору основных материалов и оборудования для модернизации теплоснабжения, учитывая технические характеристики, ремонтопригодность, доступность комплектующих и возможность дальнейшего обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.