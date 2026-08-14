В Московском регионе ветер усилился до восьмибалльного шторма

Ветер усилился в Московском регионе, его скорость в порывах достигает 14-19 метров в секунду. Об этом в телеграм-канале предупредил метеоролог Михаил Леус.

«Ветер такой силы по шкале Бофорта относится к восьмибалльному шторму <…>. Причиной сильного ветра являются значительные барические градиенты <…> над центральными областями Европейской России, а добавляет ветру скорости неравномерный термический прогрев», — отметил специалист.

Такой сильный ветер может затруднять движение, ломать ветки и валить ветхие и плохо закрепленные конструкции. Сила ветра пойдет на убыль после 16:00, в ближайшие часы он будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду.

Ранее Леус сообщил, что ночь на 14 августа была в Москве одной из самых холодных с начала лета. Минимум составил +9,7 градуса.