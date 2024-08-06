В Московском областном центре крови рассказали, какой вес должен быть у донора

В Московском областном центре крови рассказали почему вес донора важен. Несмотря на желание помочь нуждающимся — врачи уверены, что нельзя забывать и о собственном здоровье.

Однако не только недостаток веса может стать противопоказанием — учитывается «здоровая» цифра индекса массы тела

«Перед донацией врач-трансфузиолог обязательно оценивает уровень ИМТ у всех доноров крови и компонентов. Для допуска к донации ИМТ должен составлять от 18,5 до 40,0», — рассказали в Московском областном центре крови.

Жители Подмосковья могут сдать кровь в Московском областном центре крови или его филиалах в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС, временную регистрацию, если нет постоянной. Процедуру донации могут пройти все желающие, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний к забору крови.

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