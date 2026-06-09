В Московском областном перинатальном центре выписали первую в 2026 году тройню

В Московском областном перинатальном центре в городе Балашихе состоялась выписка первой в 2026 году тройни. Родители Виталий и Юлия Бахматовы стали счастливыми родителями двух мальчиков и девочки — Максима, Данилы и Ксении.

Малыши появились на свет с весом около 1600 граммов каждый. Ольга Серова, главный врач Московского областного перинатального центра, рассказала, что выписка семьи с тремя новорожденными — это всегда большой праздник для медицинского персонала.

За последние два года в центре было достаточно случаев многоплодной беременности. В 2026 году на свет появилось 38 двоен, а в прошлом году — 120 двоен и пять троен. Главврач отметила, что тройняшки чувствуют себя хорошо и были выписаны после прохождения необходимого лечения.

Молодые родители поделились своими эмоциями. Виталий и Юлия Бахматовы признались, что долго шли к этому моменту и были очень счастливы, когда узнали о беременности. «Когда поняли, что она многоплодная, — просто не могли поверить своему счастью», — поделились они.

Московский областной перинатальный центр открылся в Балашихе в 2004 году и считается флагманом Подмосковья по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела и родовспоможению. Ежегодно здесь рождается более семи тысяч детей.