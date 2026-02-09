В Московской области закрыли 30 опасных троп у железнодорожных путей

С начала года в Московской области ликвидировали 30 троп, считающихся опасными и расположенных вблизи железнодорожных путей. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что такие меры предпринимаются для снижения числа смертельных случаев на железной дороге в регионе.

«Опасные тропы» были обнаружены в различных округах, включая Люберцы, Красногорск, Мытищи, Щелково, Фрязино, Солнечногорск, а также Орехово-Зуевский и Дмитровский округа.

Для обеспечения безопасности жителей в Подмосковье продолжают применять комплекс мер. Среди них — возведение ограждений вдоль железнодорожных путей, установка камер для фиксации нарушений правил перехода. В местах, где часто выламывают ограждения, делают рвы и высаживают труднопроходимые кустарники.

Основной причиной гибели людей остается несанкционированный переход через железнодорожные пути. С начала года зафиксировано 10 случаев травматизма.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать только санкционированные переходы для пересечения железнодорожных путей. Также рекомендуется снимать наушники и не отвлекаться на телефон.