Более 200 нарушителей правил перехода через ж/д выявили в Подмосковье

С начала года в Московской области выявлено 205 человек, нарушивших правила перехода через железнодорожные пути. Основной инструмент выявления — камеры, установленные на железнодорожных станциях и пешеходных переходах.

Всего в регионе работает более 230 камер на более чем 150 железнодорожных станциях. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что с начала года специалисты установили 15 объектов видеонаблюдения в 12 округах. Например, в Раменском округе в июне установили две камеры с возможностью распознавания лиц на перегоне между станциями Ильинская и Отдых.

В Минтрансе отметили, что с начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 80 смертельных случаев, 31 из них — на пешеходных переходах. Для снижения числа таких случаев в области строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят регулярные профилактические рейды и дежурства.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона быть внимательными при переходе через железнодорожные пути, снимать наушники и не отвлекаться на телефон, использовать только санкционированные переходы.

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