Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 27 июня

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +14 до +20 градусов днем и от +6 до +10 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны дожди.

В некоторых районах Московской области сохраняется пожарная опасность. Так, 25 июня на большей части территории ожидается второй класс пожарной опасности, а в Виноградовском, Егорьевском, Истринском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах — третий класс.

26 и 27 июня на большей части территории Московской области также ожидается третий класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».