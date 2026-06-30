В Подмосковье за 5 месяцев пересмотрели кадастровую стоимость 407 участков

В Московской области любой земельный надел имеет строго регламентированное целевое назначение, которое зафиксировано в правоустанавливающих документах. Игнорирование правил землепользования влечет за собой серьезные экономические санкции, первой из которых становится принудительный пересмотр кадастровой оценки в сторону повышения.

По словам министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова, материалы от органов муниципального земельного контроля автоматически направляются в налоговую службу и Центр кадастровой оценки. Это служит сигналом для обязательного пересмотра стоимости земли.

За пять месяцев этого года из-за выявленных нарушений целевого использования кадастровую оценку изменили на 407 участках. Это суммарно увеличило базу на 2 миллиарда рублей. Такое решение продиктовано необходимостью соблюдения законодательства и служит стимулом для владельцев использовать свои наделы по назначению.

Чтобы минимизировать риски и не столкнуться с резким ростом налогов, владельцам земельных участков следует убедиться, что их фактическое использование соответствует юридическому статусу. Для этого нужно заказать актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если планируется изменение использования земли, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета за консультацией и официальным разрешением на изменение вида разрешенного использования (ВРИ).