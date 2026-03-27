Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 марта

По данным Комитета лесного хозяйства Московской области, 27 и 28 марта на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности. Однако в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируется II класс.

29 марта на большей территории Московской области также ожидается I класс пожарной опасности. В Истринском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – II класс, а в Дмитровском и Клинском – III класс пожарной опасности.

В эти дни температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов днем и от -3 до +4 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Лесная охрана и охотнадзор Мособлкомлеса напоминают о необходимости соблюдения законов, регламентирующих охоту и правила заготовки дров.

При обнаружении возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.