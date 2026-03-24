Еще 90 инвестиционных проектов реализуют в Подмосковье в этом году

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о планах реализации 90 инвестиционных проектов в регионе. Они направлены на укрепление технологического суверенитета.

«Подмосковные предприятия продолжают работу над обеспечением и укреплением технологического суверенитета в сфере промышленности», — отметила Екатерина Зиновьева. Общий объем инвестиций составит 75 миллиардов рублей, а благодаря новым проектам в Московской области появится 5,7 тысяч рабочих мест.

Одним из запланированных проектов станет производство кормов для непродуктивных животных компанией «КППП РУСКОН». Инвестиции в него оцениваются в 780 миллионов рублей, на предприятии будет создано 80 рабочих мест.

Также свои планы по реализации проекта озвучила компания «ПК ПЕЧАГИН». Инвестор завершает строительство современного производства майонеза и соусов. Инвестиции составят более 600 миллионов рублей, компанией будет создано 100 рабочих мест.

Всего на данный момент в Московской области на разных стадиях реализации находится более 450 проектов технологического суверенитета. Общий объем инвестиций составляет порядка 347,5 миллиардов рублей.

Подробнее о поддержке предпринимателей и проектах, реализуемых в регионе, можно узнать на инвестиционном портале Московской области.