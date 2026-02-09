В Московской области в 2025 году подано около 20 тысяч заявлений на техосмотр самоходных машин

По данным пресс-службы Мингосуправления Московской области, в 2025 году через портал госуслуг региона подано около 20 тысяч заявлений на проведение технического осмотра самоходных машин.

К самоходным машинам относятся транспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя свыше 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин.

Услуга «Проведение технического осмотра самоходных машин» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое». Воспользоваться ей могут как обычные жители, так и представители бизнеса Подмосковья. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы и оплатить госпошлину и сбор. Размер пошлины и сбора зависит от количества и категории техники. В рамках одного заявления можно оформить техосмотр нескольких самоходных машин.

Подробнее о услуге можно узнать по ссылке: [Проведение технического осмотра самоходных машин](https://uslugi.mosreg.ru/services/22553).