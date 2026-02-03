В Московской области ударят 30-градусные морозы

«Сегодня и до -29,5 градуса было, так что ничего удивительного, вполне может и до -30 градусов», — сказал он о Подмосковье.

В Москве температура опустится до -18…-23 градусов, а в Новой Москве — до -25…-26 градусов, как отметил синоптик. Выбросы ТЭЦ смягчают эффект сильного похолодания в столице.

Синоптик центра «Метео» Александр Ильин предположил, что в этом году, несмотря на аномальные морозы, весна в центральной России может прийти раньше обычного.

Сегодня в Московской области поезда следовали с задержкой из-за морозов. На станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино поезда незапланированно останавливались по техническим причинам и высаживали пассажиров.

Погоду в столичном регионе нельзя назвать аномально холодной, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Люди просто привыкли к прошлым теплым зимам.