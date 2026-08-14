Еще 1,2 тысячи заявок на выплату для приемных семей подали в Подмосковье

С начала года на региональный портал поступило более 1,2 тысячи заявлений на оформление выплаты материальной помощи приемной семье. Деньги предназначены для организации отдыха детей или компенсации расходов на приобретение путевок для совместного отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Чтобы подать электронное заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, включая документ об оплате путевок. Важно, чтобы оплата была произведена со счета приемного родителя.

Искусственный интеллект распознает эти документы и выявляет некорректно загруженные файлы. При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить онлайн через его личный кабинет на региональном портале.

Напомним, что в Подмосковье приемные семьи могут один раз в год получить компенсацию на отдых для детей, включая родных. Также вместо компенсации можно оформить материальную помощь.