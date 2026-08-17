В Помдосковье пройдет «Программа наставничества» для предпринимателей

В Московской области 7 сентября начнется «Программа наставничества», которая поможет действующим и начинающим предпринимателям развить свои навыки и повысить эффективность бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Организует программу Центр «Мой бизнес» Московской области. Она продлится пять недель и будет включать в себя очные тренинги и онлайн-вебинары по ключевым направлениям ведения бизнеса. Участникам расскажут о продажах и маркетинге, финансовой эффективности, применении нейросетей в бизнес-процессах, личной эффективности предпринимателя и юридических основах ведения бизнеса.

Особенностью программы станет работа с наставниками — опытными предпринимателями, которые поделятся своими кейсами и инструментами развития бизнеса. Также предусмотрены бизнес-визиты на предприятия Московской области, где участники смогут увидеть организацию работы компаний изнутри.

По итогам обучения пройдут бизнес-разборы с экспертами и защита проектов. Победители программы получат награды.

К участию приглашаются действующие предприниматели, зарегистрированные и ведущие деятельность в Московской области, начинающие бизнесмены и те, кто только планирует открыть свое дело.

Регистрация на программу открыта до 4 сентября включительно. Подробности можно узнать по ссылке.