В Московской области проведут конкурс экологических проектов

В Московской области открылся прием заявок на ежегодный конкурс ярмарки экологических проектов. Это мероприятие — уникальная площадка для взаимодействия науки, бизнеса, молодежи и активистов в целях реализации идей по защите природы.

К участию приглашаются все желающие, представившие как уже реализованные проекты, так и готовые инициативы. Конкурс проводится в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2027 годы и направлен на выявление лучших практик в сфере охраны окружающей среды. Организатором выступает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании экологической культуры», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Номинации конкурса в 2026 году: * «Будущее экологии» — проекты детей и подростков (до 18 лет); * «Эко-просвещение, социальные медиа и волонтерство» — инициативы, направленные на повышение уровня экологической культуры; * «Цифровая трансформация в экологии» — цифровые решения, искусственный интеллект и инновационные технологии; * «Экотуризм» — новые маршруты и идеи для развития туризма, направленные на сохранение природы и развитие особо охраняемых природных территорий; * «Здоровая среда» — проекты, нацеленные на улучшение состояния воды, воздуха и почвы.

Ключевые даты проведения: * прием заявок: с 1 марта по 26 апреля 2026 года; * работа экспертного жюри (отборочный этап): с 4 по 17 мая 2026 года; * финал — ярмарка экологических проектов: 5 июня 2026 года.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку, а также ознакомиться с подробными требованиями к проектам и условиями участия можно на [официальном сайте мероприятия](https://yarmarkapro.ru/). По всем вопросам и предложениям обращаться в Оргкомитет конкурса по электронной почте: yarmarkapro.mo@mail.ru.