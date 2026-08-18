Проект по изучению цифровой грамотности в школах запустили в Подмосковье

В Московской области 18 августа дали старт проекту «Киберурок», направленному на изучение цифровой грамотности. Более 200 руководителей школ, педагогов и экспертов в сфере образования приняли участие в открытии проекта на базе СберУниверситета.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила, что проект направлен на обучение детей грамотному использованию цифровой среды.

«Сейчас практически все сферы жизни так или иначе связаны с цифровым полем, и если грамотно эту „цифру“ использовать, то она будет приносить хорошие результаты», — подчеркнула она.

Для директоров школ была организована стратегическая сессия, на которой участники были разделены на 15 рабочих групп для выработки решений по интеграции курса в школьную программу. Также прошла панельная дискуссия о вызовах современной цифровой социализации и роли новых образовательных инструментов в формировании личности.

Курс «Киберурок» охватит более 55 тысяч школьников с первого по 11 классы в 215 школах уже с сентября. На занятия будет выделен один час в неделю. Программа состоит из семи блоков, адаптированных под каждую возрастную категорию. В начальной школе акцент сделан на правилах поведения в сети, а у старших классов в программе проверка достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учебы и правовые аспекты использования интернета.