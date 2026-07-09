Срок выдачи разрешения на строительство сократили до 5 дней в Подмосковье

В Московской области теперь можно получить разрешение на строительство всего за пять дней. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на открытии межрегионального форума «Получение разрешения на строительство».

Для получения разрешения инвестору нужно предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Новый порядок выдачи разрешений действует на территориях индустриальных парков, государственных индустриальных парков и особых экономических зон Московской области.

По словам министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Валентина Набикова, такая мера позволяет быстро открыть возможность для начала строительных работ. Всю необходимую документацию инвестор сможет получить уже в ходе строительства в соответствии со взятыми на себя обязательствами.

Проектные менеджеры Центра Содействия Строительству Московской области на безвозмездной основе сопровождают проект на всех этапах. Инвестор может отслеживать статус каждого согласования и ход реализации проекта в цифровом сервисе и мобильном приложении «ПРОектУМ».