В Московской области создадут пять новых государственных индустриальных парков

В Московской области продолжается работа по созданию сети государственных индустриальных парков (ГИП). Они предназначены для размещения новых производств и развития промышленной инфраструктуры региона. Завершение строительства инфраструктуры пяти ГИП запланировано до конца 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Мы видим высокий спрос бизнеса на готовую промышленную инфраструктуру. Уже в июне 2026 года завершим создание инфраструктуры в государственных индустриальных парках „Титан“ и „Импульс“, в июле — в ГИП „Ключ“, в сентябре — в ГИП „Союз“, а в декабре — в ГИП в Сергиевом Посаде. Эти площадки создаются по принципу „5 в 1“ и позволят инвесторам максимально быстро приступить к реализации проектов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Государственные индустриальные парки Подмосковья создаются по принципу «все включено». На одной площадке объединяются готовые производственные пространства, инженерная и транспортная инфраструктура, образовательные объекты и общежития для сотрудников.

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение, в рамках которого ПАО «Россети Московский регион» обеспечит технологическое присоединение новых государственных индустриальных парков к электрическим сетям. Суммарный объем присоединяемой мощности превысит 200 МВт.

Кроме того, на площадке ПМЭФ-2026 были достигнуты договоренности о развитии формата «Лайт Индастриал» на территории государственных индустриальных парков. Инвесторы планируют реализовать проекты современных производственно-складских комплексов в ГИП «Титан» и ГИП «Ключ». Это позволит создать более 400 новых рабочих мест.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте Московской области.