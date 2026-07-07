Почти 15 тысяч платежей совершили жители Подмосковья через цифровой сервис

На портале госуслуг Московской области пользователи активно используют новый цифровой сервис «Платежи». Как сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона, через него уже совершено почти 15 тысяч операций.

Сервис доступен в личном кабинете на сайте госуслуг и позволяет оплачивать различные услуги картой любого российского банка или через систему быстрых платежей (СБП). Среди доступных для оплаты услуг — коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, судебные задолженности, образование и многое другое.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА. Система автоматически найдет неоплаченные начисления, и пользователю останется только выбрать те, что нужно оплатить. Если платеж не найден, можно перейти в раздел «Оплата по УИН» и ввести уникальный идентификатор начисления из имеющейся квитанции.

Наиболее популярными платежами являются государственные и муниципальные услуги, дополнительное образование, кружки и секции, а также жилищно-коммунальные услуги.