Почти 40 тысяч семей Подмосковья получили землю для строительства и хозяйства

В Московской области уже 15 лет действует программа поддержки семей с детьми, которая дает возможность получить бесплатный земельный участок. За это время более 39 тысяч семей стали обладателями земли для строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Только за первую половину текущего года участки получили еще 534 семьи из 36 муниципалитетов.

Министр имущественных отношений региона Алексей Натаров отметил, что благодаря программе каждая многодетная семья Подмосковья получает реальный выбор и возможность для роста.

Процесс подбора новых территорий идет непрерывно: уже сформированы 3082 участка, еще 2101 надел — в стадии формирования. Если в конкретном городе или округе свободной земли не хватает, предлагаются подходящие варианты на территории соседних муниципалитетов. Наиболее активно программа реализуется в Одинцове, Подольске, Серпухове, Орехово-Зуеве, Истре и Солнечногорске.

Для тех, кто не готов к строительству, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. С момента запуска этой инициативы ею воспользовались уже более 8,3 тысячи семей. Чтобы получить средства, родителям не нужно стоять в очередях — вся процедура переведена в онлайн-формат на региональном портале госуслуг.

Примеры семей Анненковых из Котельников и Симоновой Натальи Владимировны из Реутова показывают, как программа помогает семьям воплотить свои мечты в реальность. Семьи активно развивают свои участки, наслаждаются временем, проведенным на природе, и учатся ценить простые радости жизни.