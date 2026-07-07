Выплаты на новорожденных получили более 800 семей Подмосковья с начала года

С начала 2026 года в Московской области продолжается реализация программы помощи малообеспеченным семьям. Уже более 812 семей региона получили единовременное пособие на новорожденного.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что размер выплаты зависит от количества детей в семье и может достигать 300 тысяч рублей. Всего с начала года выплачено почти 45 миллионов рублей.

По данным Министерства социального развития Московской области, семьи при рождении первого ребенка получают 20 тысяч рублей, второго — 40 тысяч, третьего и последующих — 60 тысяч рублей. При рождении двойни выплата составляет 70 тысяч на каждого малыша, а при рождении тройни или более детей семье перечисляют единовременно 300 тысяч рублей.

Право на пособие имеют семьи, в которых родитель и ребенок зарегистрированы в Подмосковье, а среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум — в 2026 году он составляет 20 286 рублей на человека.

Заявление на выплату можно подать через региональный портал Госуслуг в течение полугода со дня рождения ребенка. На текущий год в бюджете Московской области на эту меру поддержки предусмотрено более 200 миллионов рублей.

Помимо единовременного пособия, семьи с детьми в Подмосковье могут рассчитывать и на другие меры социальной поддержки. Более подробная информация доступна на региональном портале в разделе «Семья».

В Министерстве также напомнили, что теперь родители могут зарегистрировать новорожденного сразу в медицинском учреждении, что упрощает процесс получения первых документов для малыша.