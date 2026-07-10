В Московской области с 3 августа заработают семь новых платных парковок

В Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что с 3 августа на семи региональных дорогах Московской области начнут работать семь новых платных парковок. Три из них разместятся в жилых зонах, остальные — в административных.

Новые парковки появятся в следующих городах: Балашиха, Дзержинский, Истра, Королев, Люберцы и Пушкино. Так, четыре парковки будут располагаться на Вишняковском шоссе в Балашихе, на улице Советской в Истре, на улице Смирновской в Люберцах и на Пушкинском шоссе в Пушкино.

Стоимость парковки в час составит: * 35 рублей — для мототранспорта; * 65 рублей — для легкового транспорта; * 130 рублей — для грузового транспорта.

На трех платных парковках в жилых зонах жители могут стать резидентами и получить соответствующее разрешение на 1 год через региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru/services/23144.

Оформить резидентское разрешение могут: * собственник квартиры или ее доли; * наниматель квартиры или ее доли по договору социального найма; * наниматель квартиры по договору служебного найма.

Есть два вида резидентских разрешений (можно получить не более двух разрешений любого вида на одно жилое помещение): * ежедневная парковка с 20:00 до 8:00 (за исключением мест для инвалидов) — бесплатно; * ежедневная круглосуточная парковка — 800 или 1 500 рублей в год (в зависимости от категории транспортного средства).

Для нерезидентов стоимость парковки в жилой зоне составит 35 рублей в час (для легкового транспорта) и 20 рублей (для мототранспорта).

Получить подробную информацию о платных парковках можно на сайте Минтранса Подмосковья: mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/platnye-parkovki.