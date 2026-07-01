Правила для таксистов изменились в Подмосковье с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Московской области изменятся правила получения разрешения на работу в такси. Теперь самозанятые граждане, зарегистрированные в любом регионе России, смогут получить разрешение на осуществление деятельности такси в Подмосковье.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что нововведение касается только самозанятых. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц порядок получения разрешений останется прежним.

«Расширение возможности получения разрешений для самозанятых позволит расширить рынок таксомоторных перевозок, а также поспособствует легализации деятельности перевозчиков», — отметили в ведомстве.

Для получения разрешения нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья или обратиться в МФЦ. Перевозчик должен быть зарегистрирован в налоговом органе Московской области.

Основные требования к автомобилю: экологический класс не ниже ЕВРО 5, соответствие региональному стандарту такси (белый кузов с желтыми и серыми полосами, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше).

Разрешение выдается на пять лет для ИП и юрлиц, и на пять лет или меньший срок для самозанятых, если такой срок указан в заявлении. Через портал госуслуг можно также внести изменения в региональный реестр и получить выписку из него.