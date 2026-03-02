ИИ-распознавание документов внедрили в 315 госуслуг в Подмосковье

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что в регионе продолжается внедрение системы искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической обработки документов на региональном портале госуслуг.

«В 2025 году успешно завершили первый этап проекта по ИИ-распознаванию документов на регпортале и сразу начали второй: технология охватила 315 услуг и научилась определять свыше 700 типов документов», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

При подаче онлайн-заявки на портале госуслуг Московской области пользователь загружает сканы необходимых документов. Искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Если все в порядке, файлы отмечаются галочкой, а при обнаружении ошибок заявителю высвечивается подсказка. Это позволяет исправить недочеты до отправки заявки в ведомство и снизить количество отказов в предоставлении услуг.

Благодаря ИИ-технологии ускорилась работа сотрудников ведомств. Теперь им не нужно вручную скачивать и проверять все приложенные документы. Это экономит полтора часа рабочего времени в день и полностью исключает отказы в приеме документов.