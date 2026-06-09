В Московской области прошли земельно-имущественные аукционы

Фото: Участок на торгах в м. о. Шаховская / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

На прошлой неделе, с 1 по 5 июня 2026 года, в Московской области состоялось 98 аукционов по земельно-имущественным торгам. По сообщению пресс-службы Комитета по конкурентной политике Московской области, начальная цена лотов часто практически не увеличивалась в ходе торгов.

Как правило, такие случаи фиксируются с участками, расположенными на расстоянии не менее 100 километров от столицы. Для победы в аукционе достаточно предложить наибольшую цену среди участников.

Самым бюджетным стал земельный участок в аренду, расположенный в деревне Дор муниципального округа Шаховская. Участок площадью 15 соток предназначен для индивидуального жилищного строительства. В аукционе приняли участие всего два претендента. Итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 15 422,19 рублей.

С начала 2026 года через торги в муниципальном округе Шаховская победителям аукционов уже переданы в аренду 71 земельный участок, а в собственность — 48 земельных участков.

Найти доступные варианты земельных участков, выставленных на торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Комитет по конкурентной политике Московской области также присутствует в национальном мессенджере МАКС, где публикует подборку актуальных лотов и информацию о проводимых торгах.