Интенсив для руководителей в сфере образования прошел в Подмосковье

Министерство образования Московской области организовало образовательный интенсив для руководителей муниципальных органов управления образованием. На мероприятии обсудили ключевые проблемы, с которыми сталкивается современная школа, внедрение цифровых технологий и подготовку кадров. Встречу открыла первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Одной из главных тем интенсива стала государственная политика развития образования до 2036 года. Проректор МГППУ Сергей Косарецкий представил стратегические направления работы и навыки, необходимые для эффективного руководства.

Большой интерес у участников вызвала сессия о применении искусственного интеллекта в образовательном процессе. Павел Сергоманов из СберОбразования поднял вопросы этики, безопасности и эффективности внедрения ИИ в обучение.

В ходе интенсива участники обсудили различные аспекты работы, включая профильное обучение и управление временем для директоров школ. Также рассмотрели региональные особенности организации профильного обучения и текущее состояние проектов по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс.

В конце встречи подвели итоги и наметили планы по внедрению лучших практик в муниципалитетах. Интенсив стал важной площадкой для обмена опытом и шагом к формированию единой стратегии развития образования в Подмосковье.