Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в Подмосковье в августе

Фото: Первый фестиваль иллюзионистов Подмосковья «Маги в парках» в Красногорске / Медиасток.рф

С 1 по 30 августа в Московской области состоится II Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Прием заявок от участников уже идет, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этом году фестиваль объединит профессиональных артистов и начинающих иллюзионистов со всей России. Принять участие смогут не только солисты, но и дуэты и творческие коллективы. Конкурс будет проходить в трех возрастных категориях: от 6 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 лет и старше.

Участников ждут пять конкурсных номинаций: «Детская магия», «Семейная магия», «Микромагия», «Сценическая магия» и «Иллюзионы». Одним из главных нововведений станет номинация «Семейная магия», где семейные команды смогут подготовить совместные номера под руководством Сергея, Андрея и Ильи Сафроновых. Уровень подготовки участников не имеет значения.

Еще одной премьерой фестиваля станет конкурс двойников братьев Сафроновых. Вместе с иллюзионистами юные участники из Московской области подготовят зрелищный номер и покажут его на большой сцене.

Каждый отборочный этап будет сопровождаться выступлением братьев Сафроновых. А завершится фестиваль масштабным гала-концертом 12 сентября в парке Мира в городском округе Коломна, на котором финалисты поборются за звание лучших иллюзионистов.

Подать заявку на участие можно до 10 июля на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль организован АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» («МосОблПарк») при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.