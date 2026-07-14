Почти 4,5 тысячи жителей аварийных домов расселили в Подмосковье за полгода

В рамках государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в первом полугодии 2026 года в Московской области 4480 человек сменили место жительства. Они покинули 1946 аварийных помещений общей площадью 77,1 тысячи квадратных метров.

По данным Фонда развития территорий, который является федеральным оператором программы, Московская область лидирует по темпам переселения граждан из аварийного жилья в России. Об этом сообщил министр строительного комплекса области Александр Туровский.

Параллельно в Подмосковье продолжается строительство новых многоквартирных домов. В Подольске, в микрорайоне Климовск, уже идет передача квартир в первом стартовом доме. Строительно-монтажные работы по возведению жилых домов также продолжаются в Талдомском округе, Шатуре, Зарайске, Щелково, Лосино-Петровском, Шаховской и Сергиево-Посадском округе.