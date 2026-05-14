В Московской области принимают заявки на бесплатное переобучение

В рамках национального проекта «Кадры» в Московской области продолжается прием заявок на бесплатное профессиональное переобучение. С начала весны жителям региона стали доступны 98 образовательных программ, позволяющих освоить востребованную профессию или повысить квалификацию.

Анализ предпочтений участников программы показывает, что наиболее популярными становятся курсы, связанные с цифровыми технологиями. Среди лидеров — технологии искусственного интеллекта, нейросети, классическое программирование и администрирование систем «1С».

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что программа переобучения нацелена на покрытие актуальных потребностей рынка труда. «В этом году значительная часть образовательных программ ориентирована на цифровую экономику», — рассказал министр.

Помимо IT-специальностей, в перечне направлений есть курсы по операционному контролю в дорожном строительстве, кадровому анализу и работе в системах проектирования (Revit, nanoCAD).

Воспользоваться переобучением могут жители предпенсионного возраста и старше 50 лет, неработающие женщины с детьми-дошкольниками, инвалиды, работники под риском увольнения, ветераны боевых действий, а также женщины в отпуске по уходу за ребенком.

Более подробную информацию о доступных курсах и условиях обучения можно найти на официальном портале «Работа в России».