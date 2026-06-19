В Московской области представили новую систему управления лесами

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин представил на заседании Московской областной Думы доклад о новой комплексной системе управления лесами региона. Она включает три направления: работы, технологии и кадры.

В апреле прошлого года две подведомственные организации объединили в единое государственное автономное учреждение — ГАУ МО «Мособллес». Под его управлением работают более двух тысяч человек и свыше тысячи единиц техники. Это первый подобный проект в России.

Объем лесохозяйственных работ значительно вырос. Группировка пожаротушения увеличилась вдвое, а все лесные пожары ликвидируются в первые сутки — это лучший показатель в стране. Доля лесовосстановительных работ, выполняемых собственными силами, выросла с трех до 83 процентов.

Реализуется 16 трансформационных проектов. Среди них — ИИ-видеомониторинг с 147 камерами, система «Умный надзор» на основе спутниковых снимков и искусственного интеллекта для выявления нарушений, а также проект «Цифровой сторож», который заменил систему видеонаблюдения 77 сторожей на лесопожарных станциях.

Более 146 тысяч земельных участков приведены в соответствие в рамках масштабного этапа лесной амнистии. Пересечения с лесным фондом устранены.

Средняя зарплата сотрудников выросла в полтора раза. Впервые работники лесного хозяйства получили право на служебное жилье. Также развивается экологическое образование для детей: в Подмосковье уже 178 школьных лесничеств, создаются лесные лаборатории и классы в школах. Охват детей экологическим образованием вырастет с трех до ста тысяч человек.