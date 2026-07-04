В Московской области потушили три пожара в лесничествах
Три пожара произошли 3 июля на территории гослесфонда Московской области. Возгорания были зафиксированы в Белоомутском, Кудиновском и Губинском участковых лесничествах.
При тушении возгораний были задействованы 19 человек личного состава лесопожарных формирований и 9 единиц техники. Пожары удалось потушить в тот же день.
По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 4 июля на большей части территории региона ожидался III класс пожарной опасности, а в некоторых лесничествах — I класс.
На 5 и 6 июля прогнозировался преимущественно I класс пожарной опасности на большей части территории области. В отдельных лесничествах ожидался II или III класс опасности.
В эти дни температура воздуха составляла от плюс 18 до плюс 23 градусов днем и от плюс 13 до плюс 17 градусов ночью. Синоптики обещали переменную облачность и дожди.
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.