В Московской области потушили лесной пожар

26 июня в шести километрах от поселка Белоомут Луховицкого городского округа был обнаружен очаг возгорания в лесном фонде. Его заметили благодаря системе видеомониторинга диспетчеры Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса.

Чтобы ликвидировать пожар, привлекли тринадцать человек из лесопожарных формирований и семь единиц техники.

По предварительным данным, пожар случился из-за того, что граждане нарушили правила пожарной безопасности. Сейчас подозреваемых в поджоге устанавливают, проводятся следственные действия. Материалы о пожаре направили в надзорные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрены штрафы: * для физических лиц — до шестидесяти тысяч рублей; * для должностных лиц — до ста десяти тысяч рублей; * для юридических лиц — до двух миллионов рублей.

Также поджог может повлечь за собой лишение свободы на срок до десяти лет.