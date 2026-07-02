Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 июля

1 июля на территории гослесфонда Московской области произошли два пожара. Один случился в Мишеронском участковом лесничестве, в двух километрах от поселка Мишеронский городского округа Шатура. Второй — в Кудиновском участковом лесничестве, в одном километре от деревни Тимохово городского округа Богородское.

Для тушения возгораний привлекли 18 человек и 11 единиц техники. Пожары были потушены в тот же день.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что 2 июля на большей части территории области ожидается третий класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — второй класс.

3 июля на большей части территории региона ожидается третий класс, в Волоколамском и Истринском лесничествах — первый, в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах — второй.

4 июля в Подмосковье также сохранится второй класс пожарной опасности, а в Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится первый класс, в Бородинском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Сергиево-Посадском лесничествах — третий.

В ближайшие дни температура будет колебаться от +17 до +31 градуса днем и от +11 до +18 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность и возможность дождей.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.