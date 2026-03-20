Итоги муниципального этапа фестиваля «Область ИИзменений» подвели в Подмосковье

В Московской области завершился муниципальный этап регионального фестиваля проектной деятельности обучающихся по использованию искусственного интеллекта «Область ИИзменений». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Школьный этап фестиваля собрал команды юных программистов из 45 муниципалитетов и более чем 500 образовательных организаций. Участники посетили занятия по применению искусственного интеллекта в проектной деятельности, а также подготовили и защитили прикладные проекты, направленные на улучшение школьной среды и профориентацию школьников.

Образовательные организации активно освещали школьный этап фестиваля в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, разместив более 270 публикаций с хештегом #областьИИзменений.

Итоги муниципального этапа уже подведены в Богородском, Коломне, Кашире, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Пушкинском, Подольске и Раменском. На Фестивале были представлены чат-боты, приложения, разработки дизайна оформления школьных пространств, алгоритмы защиты персональных данных и защиты от несанкционированного доступа к электронным устройствам.

18 апреля победители муниципального этапа встретятся на очном региональном турнире.