В Московской области отметят День зимующих птиц

В Московской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню зимующих птиц, который отмечается 15 января. Этот праздник активно поддерживается различными организациями и гражданами по всей стране.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, более двух тысяч участников программы «Орлята России» вместе с педагогами и родителями принимают активное участие в акциях. Они знакомятся с птицами, обитающими в регионе, изготавливают для них кормушки и поддерживают запасы корма.

Зима — сложное время для пернатых, так как доступной пищи становится меньше, а потребность в ней возрастает. Многие птицы могут не пережить холода из-за нехватки естественного корма. Проведение Дня зимующих птиц способствует формированию у детей ответственного отношения к природе и понимания важности сохранения биологического разнообразия.