В Московской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменили в Подмосковье. Об этом в «Максе» сообщила региональная РСЧС.

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — заявили в сообщении.

Беспилотную опасность в регионе объявляли сегодня ночью. Жителей призвали не выходить из домов, а тех, кто находится на улице, — укрыться в здании или в подземном переходе. Также предупредили о возможных сбоях с мобильным интернетом.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале заявил, что с вечера до 09:00 утра в направлении Московского региона летели свыше 200 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали силы противовоздушной обороны, также 10 БПЛА уничтожили на подлете к Москве.