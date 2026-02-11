В Московской области открылся зимний спортивный сезон

В Московской области стартовал зимний спортивный сезон. Подготовлено 165 лыжных трасс общей протяженностью более 722 километров в 53 городских округах. Из них 56 трасс — спортивные (284 км), а 109 — прогулочные (438 км). Это позволяет выбрать маршрут как профессиональным спортсменам, так и любителям активного отдыха.

Для обеспечения раннего и стабильного катания шесть трасс оснащены установками искусственного оснежения. Они расположены в Истре, Красногорске, Лыткарине, Химках, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах.

Особое внимание уделяется комфорту и доступности. 62 трассы в парках оснащены пунктами проката инвентаря, теплыми раздевалками, точками питания, освещением и зонами отдыха.

Ключевая задача в регионе — сделать лыжный спорт массовым и комфортным. В планах на сезон — проведение разнообразных спортивных мероприятий, от семейных эстафет до профессиональных соревнований.

Сезон начался с ярких событий. Первые старты прошли на базе СШОР «Истина» в Истре, в 2025 году спортивная школа отметила свой 60-летний юбилей. В Одинцово состоялся этап соревнований на призы Александра Панжинского. Традиционная Манжосовская гонка в канун Нового года собрала участников в карнавальных костюмах.

Найти ближайшую трассу и ознакомиться с полным перечнем маршрутов можно на портале «Спорт Подмосковья» в специальном разделе «Маршруты».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).