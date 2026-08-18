Около 3 тысяч заявлений на компенсацию оплаты ЖКУ подали в Подмосковье за неделю

На региональный портал за прошедшую неделю поступило порядка трех тысяч заявлений на оформление ежемесячной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. С начала года было подано более 90 тысяч электронных заявлений, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Оформить компенсацию могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области. Среди них — многодетные семьи, инвалиды, почетные доноры, педагоги в сельской местности и другие льготники.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, подтверждающие оплату. В услугу внедрен искусственный интеллект, который распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-то файлы прикреплены неверно, заявителю высвечивается подсказка, и он может их заменить.

Также в услуге работают «умные» сервисы. Они помогают проверить, были ли назначены меры социальной поддержки ранее, избежать повторной подачи заявления, если по предыдущей заявке ведомство еще не приняло решение, и автоматически проверяют данные льготного удостоверения для многодетных семей.

Услуга доступна на портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги».