В Московской области объявили беспилотную опасность
На территории Подмосковья объявлена беспилотная опасность. Жителям следует остаться дома или спуститься в укрытия. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.
Режим беспилотной опасности ввели около 03:30. Спасатели призвали жителей остаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, посоветовали спуститься в подземный переход, паркинг или укрыться в здании.
«Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС и работы ПВО», — сообщила пресс-служба подмосковного МЧС.
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