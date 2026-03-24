Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 марта

На территории лесного фонда Московской области 23 марта возгораний не обнаружено. По прогнозам, с 24 по 26 марта на всей территории области ожидается первый класс пожарной опасности.

Температура в эти дни будет колебаться от +10 до +17 градусов днем и от 0 до +5 градусов ночью. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации 112.