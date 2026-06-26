В Московской области назвали причины отказа в газификации

В Московской области действуют две ключевые программы газификации: социальная (подведение газа до границ участка бесплатно) и губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» для населенных пунктов, где газ еще не проведен. Однако не все заявки получают одобрение.

Отказ по социальной газификации возможен по нескольким причинам: * неполный пакет документов или ошибки в предоставленных данных; * неподтвержденное право собственности на дом или земельный участок; * отсутствие согласия всех собственников (при долевой собственности); * дублирование заявок через разные каналы подачи; * социальная газификация уже проводилась в течение последних трех лет; * наличие действующей активной заявки на рассмотрении; * отсутствие магистрального газопровода в населенном пункте.

Отказ по губернаторской программе может быть связан с несоответствием по численности населения (в населенном пункте должно быть зарегистрировано не менее 30 человек) и по стоимости газификации (капитальные затраты на подключение одного человека не должны превышать 450 тысяч рублей).

Чтобы избежать отказа, проверьте наличие магистрального газопровода в вашем населенном пункте, убедитесь, что ваш дом является капитальным и официально зарегистрирован, подготовьте полный и актуальный пакет документов (сверьтесь со списком на сайте Мособлгаза).

Подать заявку на газификацию или получить консультацию можно по ссылке: [Мособлгаз](https://mosoblgaz.ru/connection/?ysclid=mqtc7t16dc749170879).