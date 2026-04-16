В Московской области нарастили выпуск медицинских препаратов

Московская область активно развивается как один из ведущих медико-фармацевтических центров России. В регионе сформирована развитая промышленная инфраструктура, привлекательная для инвесторов. Значительную роль в этом процессе играет мощная научная база в области медицины, фармацевтики и биохимии.

«По итогам 2025 года выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в Московской области увеличился на 4,7%. Наиболее значительный рост продемонстрировало производство фармацевтических субстанций — на 75,2%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Развитие отрасли обеспечивается как за счет расширения действующих производств, так и за счет запуска новых проектов. Так, биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм», производственные мощности которой расположены в городском округе Подольск, получила лицензию Минпромторга России на производство менингококковой вакцины.

Кроме того, в особой экономической зоне «Дубна» группа компаний «Эдвансд» приступила к проектированию производственного комплекса, ориентированного на разработку и выпуск лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний. А компания «Алсигма» (входит в состав АО «Алтегра») ведет строительство научно-производственного комплекса по разработке и выпуску импортозамещающих лекарственных препаратов.