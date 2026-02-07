В Московской области начал работу ветеринарный голосовой помощник

Робот Вита — голосовой помощник в сфере ветеринарии — начал функционировать в апреле 2025 года. За прошедший год он принял около 26 тысяч звонков, обработав более 65% из них самостоятельно, без перевода на оператора, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Пользователи чаще всего обращались к Вите с вопросами о безнадзорных собаках (более 4,4 тысячи звонков), записи на прием к ветеринару (более 2,4 тысячи звонков) и проблеме борщевика Сосновского (свыше 1,7 тысячи звонков).

Робот Вита не только консультирует по вопросам контроля безнадзорных собак и ветеринарии, но и при необходимости переключает на ближайшую к абоненту ветеринарную станцию, предоставляя контакты и график работы. Кроме того, с его помощью можно оставить обращение для борьбы с борщевиком Сосновского.

Связаться с Витой можно по следующим телефонам: 8-800-550-65-22 и 8-495-668-01-25.

Подробнее ознакомиться с этой и другими практиками искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион» (https://digital.mosreg.ru/).

Эти инициативы отвечают целям национального проекта «Экономика данных» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).