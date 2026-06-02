В Московской области на торги выставлено более 160 объектов

Фото: Продажа земли для ЛПХ в м.о. Шаховская / Комитет по конкурентной политике Московской области

На прошлой неделе, с 25 по 29 мая 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 166 объектов. Среди них — 75 земельных участков в аренду, 74 земельных участка на продажу, а также нежилые помещения и здания с земельными участками.

Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства предлагаются участки в разных районах. Например, в муниципальном округе Шаховская продается земельный участок площадью 15,86 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена — 435 801,08 рублей. В муниципальном округе Луховицы можно купить земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 19,74 соток. Начальная цена — 707 560,56 рублей.

Для бизнеса также есть предложения. В Дмитровском муниципальном округе в селе Вороново продается коровник площадью 11 444,70 кв. м с земельным участком 11 444,00 кв. м. В городском округе Щелково на торгах земельный участок площадью 46,36 соток в аренду под магазины.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте [Единого портала торгов Московской области](https://easuz.mosreg.ru/). Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Подробнее о торгах можно узнать в национальном мессенджере МАХ — там теперь есть [страница ККП МО](http://max.ru/id5024139723_gos2).