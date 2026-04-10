Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 апреля

На территории лесного фонда Московской области 9 апреля не было зафиксировано возгораний. По прогнозам, 10, 11 и 12 апреля на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит от +1 до +8 градусов, а ночью — от –6 до +4 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможен снег.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.