Налоговые льготы для малых технологических компаний внедрят в Подмосковье

В текущем году в Московской области может быть введена налоговая льгота для малых технологических компаний. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье планируется внедрение налоговой льготы для малых технологических компаний. Поддержка предусмотрена для компаний, зарегистрированных на территории региона», — отметила Екатерина Зиновьева.

Льгота будет действовать до 1 января 2031 года. На сегодняшний день в реестре МТК Московской области находится 275 компаний.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса Подмосковья доступна на инвестиционном портале Московской области.

